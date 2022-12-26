В США вандалы разгромили три электроподстанции, оставив без света тысячи людей

В американском штате Вашингтон три электроподстанции подверглись нападению неизвестных. Хулиганы сломали оборудование, оставив без света тысячи жителей.

Нападения произошли в округе Пирс. В общей сложности вандализму подверглись три объекта: два Tacoma Public Utilities и один Puget Sound Energy, сообщается на сайте департамента окружного шерифа.

Неизвестные проникли на территории подстанций и устроили погром. При этом они ничего не похитили. Пока установить и задержать виновных не удалось.

В результате 14 тысяч человек остались без энергоснабжения в своих домах. Устранить неполадки удалось в течение нескольких часов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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