В США вандалы разгромили три электроподстанции, оставив без света тысячи людей

В американском штате Вашингтон три электроподстанции подверглись нападению неизвестных. Хулиганы сломали оборудование, оставив без света тысячи жителей.
Нападения произошли в округе Пирс. В общей сложности вандализму подверглись три объекта: два Tacoma Public Utilities и один Puget Sound Energy, сообщается на сайте департамента окружного шерифа.
Неизвестные проникли на территории подстанций и устроили погром. При этом они ничего не похитили. Пока установить и задержать виновных не удалось.
В результате 14 тысяч человек остались без энергоснабжения в своих домах. Устранить неполадки удалось в течение нескольких часов.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube