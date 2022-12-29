В Южной Корее пять человек погибли при пожаре в туннеле

В Южной Корее пять человек погибли и 37 пострадали из-за пожара в туннеле скоростной автомагистрали. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло в городе Квачхон. Предположительно, причиной крупного пожара стало столкновение автобуса и грузовика. Пламя быстро распространилось по туннелю, в результате чего произошло сильное задымление.

На место прибыли 94 пожарные машины, 219 пожарных расчетов, а также вертолеты. Спасатели обнаружили тела пятерых погибших, в том числе участников ДТП. Большинство пострадавших отравились дымом, их состояние оценивается как удовлетворительное, однако три человека получили серьезные травмы, в том числе ожоги.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил провести тщательное расследование причин произошедшего, оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, а также принять меры для предотвращения таких происшествий в будущем.

Сеул, Зоя Осколкова

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