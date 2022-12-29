Древняя столица Монгольской империи будет восстановлена

В Монголии решили восстановить древнюю столицу Каракорум. Соответствующий указ издал президент Ухнаагийн Хурэлсух.

Каракорум был столицей Монгольской империи в эпоху ее расцвета в 1235 – 1260 годы. Тогда в нее входили земли от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на этом месте находится музей истории Каракорума, а ландшафт вокруг является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В последнее время в Монголии все чаще звучат призывы к переносу столицы из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее от Каракорума.

Согласно указу президента, правительство должно будет исследовать вопрос строительства города Хархорум на территории исторического памятника Орхонской долины, подготовить проект и представить его в парламент, разработать генеральный план развития города и правовую базу.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

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