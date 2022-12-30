В Бермудском треугольнике обнаружили яхту-призрак

В Бермудском треугольнике обнаружили парусную яхту без людей на борту. Об этом сообщает The Sun.

В Атлантическом океане двое исследователей случайно наткнулись на дрейфующее судно, на котором не было ни команды, ни пассажиров. Они попытались отбуксировать яхту к суше, но из-за технических проблем были вынуждены отказаться от этой идеи.

Один из членов команды, обнаруживших корабль-призрак, поднялся на его борт, чтобы удостовериться, что там нет пострадавших. «Мертвецов нет, слава богу. Это абсолютное безумие. 1,2 тысячи километров от Бермуд, 2,4 тысячи километров от США, стоим посреди океана на яхте Swan 48», – рассказал исследователь.

Моряки решили отбуксировать судно к берегу, но по пути у них закончилось топливо, а затем возникли проблемы с тросом, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Позже выяснилось, что яхта принадлежит члену Королевского Ирландского яхт-клуба. Экипажу пришлось оставить судно из-за шторма и спасаться на грузовом корабле.

Гамильтон, Зоя Осколкова

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