Сегодня утром в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане скончался папа римский на покое Бенедикт XVI, который был на престоле с 2005 по 2013 годы.

По данным Vatican Media, 28 декабря состояние 95-летнего Бенедикта XVI ухудшилось «в связи с преклонным возрастом». Действующий папа Франциск призвал верующих молиться о «тяжелобольном папе на покое», после чего посетил своего предшественника.

Предполагается, что 2 января тело усопшего бывшего папы римского будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться.

Ватикан, Светлана Антонова

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