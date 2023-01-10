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NewDayNews.ru

Вторник, 10 января 2023, 09:31 мск

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Первый запуск в космос с территории Великобритании завершился неудачей

Фото: Роскосмос

Британская компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками. Это был первый старт ракеты-носителя с территории Великобритании.

По плану, ракета с девятью спутниками на борту должна была стартовать с самолета Boeing 747. Запуск завершился неудачей, компания не приводит деталей произошедшего.

«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию», – говорится в твиттере Virgin Orbit.

Отмечается, что проблема с пуском ракеты не повлекла повреждений самолета. Экипаж благополучно вернулся на Землю.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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