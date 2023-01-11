В аэропорт Великобритании пришла посылка с ураном

В Великобритании расследуется дело о посылке с ураном, которая прибыла в аэропорт Хитроу. Об этом сообщает Evening Standard.
Посылку отправили из Омана в декабре. В ходе досмотра было обнаружено очень небольшое количество зараженного материала (урана). После чего погранслужба связалась с сотрудниками контртеррористического подразделения.
Отмечается, что уран, по заключению экспертов, не представлял угрозы для жизни людей.
В настоящее время правоохранители проводят расследование. Пока никаких задержаний по этому делу произведено не было.
Лондон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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