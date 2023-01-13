В Венгрии мужчина с ножом напал на полицейских

В Венгрии вооруженный ножом мужчина ранил троих полицейских, один из пострадавших скончался. Злоумышленника удалось задержать только после того, как его подстрелили из пистолета.

Полиция прибыла по вызову к многоквартирному дому по улице Лецке в Будапеште. Соседи заявили, что агрессивный гражданин выбил дверь и проник в квартиру. Прибывшие в увеличенном составе полицейские приняли против мужчины меры, после чего он напал на офицеров.

«Нападавший ударил ножом троих полицейских, после чего убежал на улицу, где его задержали после того, как один из патрульных выстрелил ему в ногу после предупредительного выстрела», – сообщили в венгерской полиции.

Один из пострадавших получил тяжелые ранения и умер в больнице. Остальные госпитализированы.

Проводится расследование, правоохранители выясняют мотивы нападавшего.

Будапешт, Зоя Осколкова

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