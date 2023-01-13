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Пятница, 13 января 2023, 13:14 мск

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Минск привел в готовность артиллерию одной из бригад

Фото: Минобороны Белоруссии

Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерию одной из бригад совместной группировки войск с Россией. Подразделение задействовано в совместных мероприятиях боевого слаживания.

«Сегодня артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», – говорится в сообщении в телеграм-канале МО Белоруссии.

Накануне комиссия Минобороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию. Они проверили воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск.

Минск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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