Минск привел в готовность артиллерию одной из бригад

Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерию одной из бригад совместной группировки войск с Россией. Подразделение задействовано в совместных мероприятиях боевого слаживания.
«Сегодня артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», – говорится в сообщении в телеграм-канале МО Белоруссии.
Накануне комиссия Минобороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию. Они проверили воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск.
Минск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube