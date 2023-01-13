Австрийский министр попал в больницу после падения с электросамоката

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер был госпитализирован после падения с электросамоката. Об этом сообщает телеканал ORF.

Глава австрийского минфина возвращался домой с церемонии открытия здания парламента после ремонта и упал с электросамоката. Бруннер повредил голову. Характер травмы не уточняется.

Министр находится в больнице Вены, его рабочее расписание были пересмотрено на ближайшие дни. Врачи оценивают состояние политика как стабильное средней тяжести.

Стоит отметить, что Бруннер раньше уже получал травму. Около года назад глава минфина Австрии ходил на костылях, когда повредил лодыжку, упав с лестницы.

Вена, Зоя Осколкова

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