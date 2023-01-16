В Бразилии произошел взрыв в стрелковом клубе

В Бразилии четыре человека стали жертвами взрыва в стрелковом клубе. Один пострадавший госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает портал G1.

Взрыв произошел в городе Манаус. В тот момент в клубе, где проходили тренировки по стрельбе, находились владельцы и сотрудники. Возник сильный пожар, потушив который, спасатели обнаружили четыре обугленных тела.

Один пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги 90% тела. Пациента прооперировали, он находится под наблюдением медиков.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины взрыва устанавливаются.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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