В Бразилии произошел взрыв в стрелковом клубе

В Бразилии четыре человека стали жертвами взрыва в стрелковом клубе. Один пострадавший госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает портал G1.
Взрыв произошел в городе Манаус. В тот момент в клубе, где проходили тренировки по стрельбе, находились владельцы и сотрудники. Возник сильный пожар, потушив который, спасатели обнаружили четыре обугленных тела.
Один пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги 90% тела. Пациента прооперировали, он находится под наблюдением медиков.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины взрыва устанавливаются.
Бразилиа, Зоя Осколкова
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