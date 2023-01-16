В Афганистане из-за морозов погибли более 20 человек

Жертвами морозов в Афганистане стали более 20 человек. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Резкое похолодание обрушилось на афганские провинции, где в основном проживают малоимущие слои населения. Жителям не хватает продуктов, а также топлива для обогрева своих домов.

Так в западной провинции Герат порядка 70 человек попали в больницы с признаками переохлаждения и обморожениями. В провинции Бадгис из-за морозов погибли около четырех тысяч голов крупного рогатого скота.

Кроме того, холода сказались на урожае, пострадали тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, что усугубит и без того напряженную ситуацию с продовольствием в Афганистане.

Кабул, Зоя Осколкова

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