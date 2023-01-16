Актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет

Актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет, сообщают итальянские СМИ. Причина смерти не уточняется. По сведениям газеты Corriere Della Sera, недавно актриса попала в больницу в Риме.

Карьера Лоллобриджиды в кинематографе началась в 1946 году с эпизодических ролей. Первый крупный успех в большом кино артистке принесло участие во французском фильме «Фанфан-тюльпан» в 1952 году, где она сыграла главную роль. Лента завоевала призы Каннского и Берлинского кинофестивалей и принесла ей мировую известность.

В числе других наиболее известных ролей Лоллобриджиды – Эсмеральда в «Соборе Парижской Богоматери», царица Савская в фильме «Соломон и царица Савская», Лина Кавальери в «Самой красивой женщине в мире».

Как пишет газета La Repubblica, Джина Лоллобриджида была одной из самых важных актрис своего поколения, вместе с Софи Лорен она создала образ итальянской дивы, превратившейся из секс-символа в мировую звезду.

В 1970-х годах Лоллобриджида приостановила съемки в кино и стала заниматься фотожурналистикой и ваянием скульптур. В последние годы она вела активную светскую жизнь, участвовала в благотворительных акциях. В прошлом году актриса выдвигала свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия».

Добавим, что в сентябре 2022 года Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра. Травму она получила в результате несчастного случая дома. Артистку прооперировали.

Рим, Наталья Петрова

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