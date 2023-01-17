В Таиланде на нефтяном танкере произошел взрыв

В Таиланде прогремел взрыв на нефтяном танкере. На месте продолжаются спасательные работы. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло около девяти утра на борту судна Smooth Sea 22, пришвартованного на реке Мае Клонг в районе Муанг. По данным газеты Bangkok Post, танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи. Топливные баки были пусты.

Местные жители рассказали, что слышали сильных грохот в радиусе нескольких километров. В зданиях, расположенных неподалеку от эпицентра, взрывной волной выбило стекла.

Через час после взрыва в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне локализован. При этом спасатели продолжают поисковую операцию. По последним данными, числятся пропавшими без вести восемь человек.

Бангкок, Зоя Осколкова

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