Apple перестал быть самым дорогим брендом в мире

Аналитики представили рейтинг мировых брендов Brand Finance Global 500. Apple уступил лидерство Amazon.

За год компания Джеффа Безоса потеряла 51 млрд долларов от своей стоимости (с 350,3 млрд долларов до 299,3 млрд). Однако это не помешало бренду возглавить рейтинг. Стоимость бренда Apple упала на 16%, до 297,5 млрд долларов.

На третьем месте – Google (281,4 млрд долларов). Замыкают пятерку лидеров Microsoft (191,6 млрд) и Walmart (113,8 млрд долларов).

За год число технологических компаний в рейтинге уменьшилось с 50 до 48. Из списка выбыли соцсеть Twitter и мобильное приложение Snapchat.

Tesla назвали самым быстро развивающимся брендом (9-е место в рейтинге, 66,2 млрд долларов), а также китайский конгломерат BYD (199-е место).

Среди российских брендов самыми дорогими названы Сбер (163-е место), «Газпром» (420-е) и «Лукойл» (457-е).

Вашингтон, Зоя Осколкова

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