В Австралии умные часы случайно вызвали спецназ и службу спасения

В Австралии в один из спортзалов приехала группа захвата, скорая помощь и служба спасения. В дежурную часть «позвонили» умные часы, а диспетчер решил, что речь идет о стрельбе.

Инцидент произошел в Сиднее. Полицейские получили уведомление о возможном использовании огнестрельного оружия и выдвинулись на место. Однако никакой стрельбы не было, произошла ошибка.

Выяснилось, что звонок поступил с телефона тренера. Но в тот момент мужчина находился в зале и проводил тренировку, что подтвердили его подопечные. Вызов действительно был произведен, но это сделал не человек, а часы.

Дело в том, что тренер случайно активировал голосового помощника. В этот момент мужчина вел счет отработки удара: «1-1-2, 1-1-2, 1-1-2». Робот счел, что владельцу нужна помощь, и позвонил в службу спасения 112. Трубку взял оператор, который услышал хлопки, похожие на выстрелы, и кто-то произнес: «Хороший выстрел». Таким образом, тренер похвалил одного из спортсменов за удачный удар.

Мужчину не стали обвинять в ложном вызове, но посоветовали во время тренировок отключать голосового помощника.

Сидней, Зоя Осколкова

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