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Суббота, 21 января 2023, 15:05 мск

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Два человека погибли и десятки пострадали во время давки на стадионе в Ираке

Фото: Freepik

В Ираке произошла давка перед футбольным матчем. По последним данным, два человека погибли еще 80 пострадали. Об этом сообщает SHAFAQ News.

Инцидент произошел в иракском городе Басра. Толпа собралась перед городским стадионом к началу матча Кубка Персидского залива между сборными Ирака и Омана. В тот момент в тесном месте оказались несколько тысяч человек.

Далеко не у всех желающих были на руках билеты. В какой-то момент люди начали наседать на пропускные пункты, началась давка.

В результате погибли два человека, еще 80 получили травмы разной степени тяжести. Матч был перенесен.

Багдад, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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