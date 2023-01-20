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Трампа оштрафовали почти на миллион долларов за необоснованный иск к Клинтон

Фото: Reuters

Дональд Трамп должен выплатить почти 1 млн долларов за подачу иска в отношении Хиллари Клинтон. Судья счел претензии необоснованными. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Трамп подал в суд на Клинтон и других ответчиков, обвиняя их в фальсификации доказательств и обмане правоохранительных органов по итогам президентских выборов 2016 года. Однако окружной суд по Южному округу (штат Флорида) встал на сторону ответчиков.

Судья Джон Миддлбрукс отметил, что этот иск никогда не должен был быть подан, так как он совершенно необоснованный как с фактической, так и с юридической точки зрения. Судья посчитал, что экс-президент США использовал судебную систему для мести политическим оппонентам.

В общей сложности Трамп должен выплатить 938 тысяч долларов, чтобы покрыть судебные издержки и гонорары адвокатов ответчиков по иску.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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