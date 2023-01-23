Во всем Пакистане из-за сбоя в системе отключилась электроэнергия

В Пакистане произошло массовое отключение электричества. Причина в колебании напряжения. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

Сбой произошел около семи утра. Было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду. Произошло колебание напряжения, системы были отключены одна за другой. «Это не серьезный кризис», – сказал министр энергетики Хуррум Дастагир телеканалу Geo.

Работу части системы удалось быстро восстановить, в частности, электроснабжение подают несколько станций Исламабадской и Пешаварской электроснабжающих компаний.

Несколько дней назад стало известно, что Россия намерена предоставить свои предложения по проектам в сфере электроэнергетики в Пакистане. Как сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, наиболее перспективными для Пакистана являются ГЭС и ТЭС.

Исламабад, Зоя Осколкова

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