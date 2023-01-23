Миллиардер Джордж Сорос потратил более 130 млн долларов на подкуп американских СМИ

Миллиардер Джордж Сорос многие годы занимается подкупом СМИ в США, чтобы те освещали события в мире так, как ему выгодно. С такими обвинениями выступил американский телеканал Fox News.

По данным телеканала, Сорос на протяжении многих лет финансирует влиятельных деятелей СМИ, среди которых журналисты, репортеры, телеведущие, главные редакторы, работающие в CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.

По данным MRC Business, за это время миллиардер потратил около 131 млн долларов. При этом в общей сложности подкуплены были около 250 агентств, телеканалов и изданий.

Среди самых громких тем, за которые выступал Сорос, – поддержка абортов, контроль над рождаемостью, марксистская экономика, экологический экстремизм, а также отказ от финансирования полиции из федерального бюджета.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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