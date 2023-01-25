Снегопад в Японии стал причиной транспортного коллапса и привел к гибели человека

На Японию с приходом холодного фронта обрушились мощные снегопады. Сотни авиарейсов были отменены, перекрыты крупные дорожные магистрали. На данным момент известно о гибели по крайней мере одного человека, передает телеканал NHK.

Резкое похолодание и снежный шторм охватили ряд префектур страны на побережье Японского моря и на северо-востоке основного острова Хонсю. На Хоккайдо утром в среду температура воздуха опустилась до отметки в минус 26,9 градуса. За сутки в ряде регионов выпало до 88 см снега.

«Согласно поступившим данным, в результате снегопадов погиб как минимум один человек. Также устанавливается, была ли вызвана гибель еще двух человек снегопадами. Поступают данные о пострадавших», – отметил заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Кроме того, погодные условия привели к сбоям в движении поездов, задержкам вылетов самолетов, отключениям электроэнергии. Около 400 внутренних авиарейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways, а также нескольких лоукостеров, были отменены. Более чем на 10 автомагистралях по всей стране ряд участков закрыли для движения машин. Пробки растянулись на десятки километров.

Токио, Зоя Осколкова

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