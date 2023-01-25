российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 января 2023, 12:07 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Мальчик из Бангладеш провел шесть дней в контейнере и уплыл в Малайзию

Ребенок из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию на грузовом судне. Его заперли в контейнере во время игры в прятки.

В городе Читтагонг школьник веселился с друзьями и спрятался в грузовом контейнере, где в процессе игры уснул. Сотрудники порта не заметили ребенка и заперли его, а контейнер погрузили на судно.

Мальчик провел без еды и воды шесть дней и проделал путь в 1600 миль. Только в малазийском Порт-Кланге школьника обнаружили и вызвали скорую.

Власти Малайзии заявили, что эту историю нельзя рассматривать как незаконное пересечение границы, и пообещали как можно скорее вернуть ребенка на родину.

Дакка, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,