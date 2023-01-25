Мальчик из Бангладеш провел шесть дней в контейнере и уплыл в Малайзию

Ребенок из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию на грузовом судне. Его заперли в контейнере во время игры в прятки.

В городе Читтагонг школьник веселился с друзьями и спрятался в грузовом контейнере, где в процессе игры уснул. Сотрудники порта не заметили ребенка и заперли его, а контейнер погрузили на судно.

Мальчик провел без еды и воды шесть дней и проделал путь в 1600 миль. Только в малазийском Порт-Кланге школьника обнаружили и вызвали скорую.

Власти Малайзии заявили, что эту историю нельзя рассматривать как незаконное пересечение границы, и пообещали как можно скорее вернуть ребенка на родину.

Дакка, Зоя Осколкова

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