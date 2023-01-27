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Пятница, 27 января 2023, 14:52 мск

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Житель США отсидел 23 года в тюрьме по ошибке

Американец был приговорен к пожизненному заключению и отсидел 23 года за преступление, которого не совершал. Об этом сообщает CBS.

В 1991 году 23-летняя Дана Айрленд была изнасилована и убита на Гавайях, куда прилетела из штата Вирджиния. Женщину сбила машина, когда она ехала на велосипеде, преступники оттащили пострадавшую от дороги и надругались на ней, а затем бросили. Когда потерпевшую нашли полицейские, она еще была жива, но скончалась в больнице от полученных травм.

Спустя шесть лет обвинение было предъявлено братьям Альберту и Шону Швейцерам, а также Фрэнку Полину. При этом вещественных доказательств найдено не было, решение суда была основано на противоречивых показаниях Полина.

Альберт и его брат были признаны виновными. Шон пошел на сделку со следствием и оговорил себя, признавшись в непредумышленном убийстве, поэтому получил мягкий приговор. Тем временем, Альберт был приговорен к 130 годам тюрьмы.

Благодаря усилиям организация The Innocence Project («Проект Невиновность»), удалось добиться перепроверки анализов ДНК и доказать невиновность заключенного. В результате Альберт вышел на свободу через 23 года заключения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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