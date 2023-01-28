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Американский генерал призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Фото: Freepik

Военнослужащие ВВС США получили служебную записку, в которой говорилось, что американская армия будет воевать с Китаем через два года. Документ отправил генерал Майк Минихан, сообщает телеканал NBC.

Записка адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. По мнению генерала, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.

«Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», – приводит телеканал выдержку из документа.

Кроме того, Минихан приказал подчиненным к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР, а также призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения.

Напомним, обострение ситуации вокруг Тайваня произошло в августе прошлого года, когда остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей территорией, а подобные действия, по мнению Пекина, поддерживают идею сепаратизма на острове. В ответ армия КНР провела масштабные военные учения.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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