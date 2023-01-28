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Суббота, 28 января 2023, 11:14 мск

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В Индии потерпели крушение два истребителя

В индийском штате Мадхья-Прадеш упали два истребителя. По предварительным данным, два пилота выжили, еще одного разыскивают. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на собственные источники.

Истребители российского производства Су-30 и французский Mirage 2000 вылетели с авиабазы в городе Гвалиор. Затем поступила информация, что самолеты потерпели крушение в окрестностях города Морена.

На место выдвинулись бригады спасателей. На данный момент известно, что два пилота успели катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Еще одного разыскивают с помощью вертолета.

Руководство ВВС Индии сформировало специальную комиссию для расследования инцидента. Есть версия, что истребители могли столкнуться в воздухе.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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