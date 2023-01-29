В Пакистане автобус сорвался в пропасть, 40 человек погибли

В Пакистане не менее 40 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает местная газета Dawn.

Авария произошла в пакистанской провинции Белуджистан. Пассажирский автобус столкнулся с опорой моста и рухнул в пропасть, после чего загорелся. Выжившие при падении не смогли выбраться и сгорели заживо.

На место прибыли экстренные службы, машины скорой помощи и правоохранители. Известно, что в автобусе находилось не мнее 48 человек. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу, еще двоих госпитализировали. Спасательная операция продолжается.

Отмечается, что извлеченные тела погибших настолько сильно обгорели, что их невозможно опознать. Для идентификации останков будут применять ДНК-тестирование.

Исламабад, Зоя Осколкова

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