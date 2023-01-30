В Бразилии автобус с футболистами рухнул с моста

В Бразилии пассажирский автобус попал в аварию. По последним данным, погибли четыре человека.
ДТП произошло неподалеку от города Ален-Параиба. Автобус слетел с моста и рухнул на крышу. Причины аварии устанавливаются.
В транспорте находились тренерский штаб и игроки местной футбольной команды. По последней информации, четыре человека погибли, еще 29 получили ранения и были госпитализированы.
Бразилиа, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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