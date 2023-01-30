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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 января 2023, 16:28 мск

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В Бразилии автобус с футболистами рухнул с моста

В Бразилии пассажирский автобус попал в аварию. По последним данным, погибли четыре человека.

ДТП произошло неподалеку от города Ален-Параиба. Автобус слетел с моста и рухнул на крышу. Причины аварии устанавливаются.

В транспорте находились тренерский штаб и игроки местной футбольной команды. По последней информации, четыре человека погибли, еще 29 получили ранения и были госпитализированы.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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