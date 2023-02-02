В Японии зафиксировали рост уровня преступности впервые за 20 лет

В Японии выросло число преступлений, совершенных в прошлом году. Ситуация с криминалом в стране ухудшилась впервые за 20 лет. Об этом пишет агентство Kyodo.

По данным национального полицейского агентства, в 2022 году было зарегистрировано 601,39 тысячи преступлений, что на 5,9% больше показателя предыдущего года. Из них четверть правонарушений были совершены в отношении несовершеннолетних, а 84,5 тысячи – случаи домашнего насилия. Показатели обеих категорий выросли.

Кроме того, увеличилось количество финансовых преступлений, а именно, мошенничества. Ущерб пострадавших оценивается в 36,14 млрд иен (около 281 млн долларов), что почти на треть больше, чем годом ранее.

Число тяжких преступлений, самым громким из которых стало убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выросло в 2022 году на 8,1% – до 9,54 тысячи.

Токио, Зоя Осколкова

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