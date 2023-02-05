Скончался приговоренный к смертной казни экс-президент Пакистана

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф, который в 2019 году был приговорен к смертной казни, скончался в Дубае после продолжительной болезни в возрасте 79 лет, передает Reuters.

Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате бескровного военного переворота 1999 года. Сначала стал премьер-министром страны, а должность президента занимал в период с 2001 по 2008 год – до добровольной отставки.

Против Мушаррафа были возбуждены уголовные о госизмене и убийстве бывшего премьер-министра Беназир Бхутто в 2007 году. В 2019 году Мушарраф был заочно приговорен к смертной казни.

Исламабад, Светлана Антонова

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