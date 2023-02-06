В Бразилии восемь человек пропали без вести после аварии на воде

В Бразилии перевернулось рыболовецкое судно. В результате 14 человек оказались в воде, восемь из них пропали без вести. Об этом сообщил портал Terra.

Инцидент произошел в заливе Гуанабара в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Лодка перевернулась недалеко от острова Пакета. Предположительно, причиной ЧП стал сильный ветер.

На борту были 14 человек, шестерых спасли находившиеся поблизости суда. Среди спасенных – две женщины, двое мужчин и два ребенка, их доставили в больницу.

Еще восемь человек пропали без вести, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время идет поисково-спасательная операция с привлечением водолазов.

Рио-де-Жанейро, Зоя Осколкова

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