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Среда, 8 февраля 2023, 12:09 мск

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Китай обогнал США по количеству ракетных шахт

Китайские вооруженные силы располагают большим количеством пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные, озвученные в американском конгрессе.

«Количество наземных стационарных и мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в Китае превышает количество пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в Соединенных Штатах», – сообщило Стратегическое командование США, курирующее ядерные силы.

В распоряжении КНР парк мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и около 20 ракет шахтного базирования на жидком топливе. Кроме того, Китай строит три шахтных хранилища, предназначенных для размещения не менее 300 современных твердотопливных баллистических ракет.

Впрочем, США до сих превосходят КНР по числу ракет межконтинентальной дальности, базирующихся на суше, и ядерных боеголовок, установленных на этих ракетах.

При этом Вашингтон не может наращивать свой потенциал из-за действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанного с Россией, тогда как Китай не является участником этого соглашения.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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