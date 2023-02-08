В Малайзии в аварии с автобусом погибли шестеро туристов

В Малайзии туристический автобус попал в аварию. По последним данным, шесть человек погибли. Об этом сообщает местное издание Star со ссылкой на представителя спасательных служб.

Пассажирский автобус, в котором находилось 14 человек, врезался в разделительный ограничитель. На место прибыли сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

«Мы можем подтвердить, что в результате аварии погибли шесть человек, и мы передали тела полиции для дальнейших действий», – рассказал собеседник издания.

Правоохранительные органы проводят расследование. Гражданство туристов не уточняется.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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