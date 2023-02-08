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Среда, 8 февраля 2023, 15:47 мск

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Американец отследил свою украденную машину и застрелил угонщика-подростка

Житель США выследил свою угнанную машину и застрелил 12-летнего мальчика, который находился за рулем. Об этом сообщает The Denver Post.

Инцидент произошел в городе Денвер штата Колорадо. Автовладелец заявил в полицию об угоне машины. Он также сообщил, что знает, где находится авто, и может отследить его через приложение в смартфоне.

Мужчина решил сам приехать на место, где между ним и угонщиками завязалась перестрелка. В результате был убит подросток, находившийся за рулем. Другие пассажиры скрылись.

При этом владелец автомобиля дожидался полицейских на месте происшествия. Задерживать его не стали, проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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