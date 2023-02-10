Власти ЮАР объявили режим национального бедствия из-за отключений света

В Южно-Африканской республике введен режим национального бедствия из-за веерных отключений электричества. Об этом заявил президент Сирил Рамафоса.

По его словам, страна находится «в тисках глубокого энергетического кризиса», который развивался постепенно и затрагивал все слои общества. «Мы должны действовать, чтобы уменьшить его воздействие на сельское хозяйство, малый бизнес, водную инфраструктуру и транспортную сеть», – цитирует главу государства Reuters.

Веерные отключения электричества продолжаются в ЮАР последние несколько месяцев, потребители вынуждены сидеть без света до 10 часов в день. Эти меры государственная энергетическая корпорация Eskom ввела из-за устаревшего оборудования ТЭС и проблем с обслуживанием имеющихся мощностей.

Введение чрезвычайного положения дает правительству дополнительные полномочия по реагированию на энергокризис, в том числе разрешая принимать экстренные меры с меньшим количеством бюрократических проволочек.

Кейптаун, Зоя Осколкова

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