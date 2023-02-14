На Филиппинах мэр выдает премии одиноким сотрудникам в День святого Валентина

Мэр филиппинской провинции Кесон выплатит денежный бонус сотрудникам, у которых нет любимого человека в День святого Валентина. Об этом сообщает портал CNA.

Мэтт Флоридо сам закоренелый холостяк, поэтому он решил подбодрить одиноких сотрудников и повысить из зарплату в День влюбленных. Премии получат те, кто не замужем или не женат уже более пяти лет. Остальным одиноким работникам мэр заплатит двойной оклад и предоставит один выходной.

«Я знаю, через что они проходят сегодня, я сочувствую им. В День святого Валентина никто не подарит им конфеты и цветы. Поэтому мы подумали дать им такой стимул, чтобы они тоже чувствовали, что кто-то заботится о них, кто-то их любит», – заявил Флоридо.

Примечательно, что семейные сотрудники совсем не против премирования одиноких коллег.

Манила, Зоя Осколкова

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