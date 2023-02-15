В небе над Уругваем заметили загадочные огни

В небе над Уругваем появились загадочные мигающие огни. Явление уже было замечено несколькими днями ранее. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду Хосе Мануэля Гальвана.

Феномен наблюдали жители Термас-де-Альмироне. «Красноватые огни мигали в небе под удивленными взглядами любителей смотреть на звезды», – пишет издание.

Подобное можно было наблюдать и 10 февраля. Тогда свидетелями загадочного явления стали посетители фестиваля, проходившего в Термас-дель-Альмироне. После этого выяснением причин происхождения мигающих огней занялись военно-воздушные силы Уругвая.

Кроме того, поступила информация, что жители провинции Энтре-Риос в Аргентине также наблюдали загадочное явление.

Монтевидео, Зоя Осколкова

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