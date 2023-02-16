Британская компания скрывала данные о риске появления рака от лекарства от изжоги

Британская фармацевтическая компания Glaxo долгое время скрывала данные о том, что лекарство от язвы желудка и изжоги Zantac может стать причиной появления онкологических заболеваний. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, первые результаты исследований появились в 1978 году. Было установлено, что действующее вещество лекарства ранитидин выделяет в организме сильный канцероген N-нитрозодиметиламин (NDMA). Компания скрыла результаты этих исследований и не стала отзывать препарат из аптек.
Более того, Zantac стал самым продаваемым рецептурным лекарством в мире, Glaxo получила награду от королевы Елизаветы II, а исполнительного директора Эндрю Уитти посвятили в рыцари.
Правда вскрылась только в 2019 году. Препарат начали отзывать из аптек, а весной 2020 года выпуск и прием лекарства был запрещен.
Кроме того, что Glaxo изначально была осведомлена о проблеме, она скрыла от американского регулятора результаты исследования о канцерогенности препарата, а также на протяжении многих лет поддерживала некорректные испытания лекарства для получения нужных выводов.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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