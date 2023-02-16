Минск заявил об эскалации Вильнюсом ситуации на границе

Власти Литвы намеренно подводят к эскалации ситуацию на границе с Белоруссией, заявил официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский. Он назвал недружественным шагом односторонний отказ Вильнюса от соглашения о бесперебойном движении между странами.

«Это ряд последовательных шагов, направленных на эскалацию ситуации, на ухудшение ситуации на границе. Недружественный, неконструктивный шаг со стороны Литвы, который может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами», – приводит слова Бычковского агентство «Белта».

Ранее днем Литва объявила, что в одностороннем порядке останавливает взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу между странами. Соглашение об увеличении пропускной способности автодорожных пунктов пропуска было подписано 4 ноября 2019 года.

Минск, Наталья Рязанова

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