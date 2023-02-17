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Пятница, 17 февраля 2023, 08:52 мск

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Португалия закрывает программу по выдаче «золотых виз»

Власти Португалии собираются закрыть программу получения вида на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости или создание новых рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта.

Под действие программы «золотых виз», стартовавшей в 2012 году, попадали граждане стран, не входящих в Евросоюз. Претенденты на ВНЖ должны были приобрести недвижимость на сумму не менее 350 тысяч евро, создать не менее десяти рабочих мест в Португалии или инвестировать 1,5 млн евро, передает РБК.

По данным иммиграционной и пограничной службы Португалии, с тех пор вид на жительство в рамках программы выдали 11 535 иностранцам. Таким образом страна привлекла в экономику 6,8 млрд евро. Почти половина «золотых виз» пришлась на граждан Китая, далее идут граждане Бразилии и США.

Выдавать «золотые визы» россиянам Португалия перестала в феврале 2022 года, после начала СВО на Украине и введения санкций ЕС. На тот момент ВНЖ в рамках программы получил 431 россиянин.

По словам премьер-министра, у властей нет оснований для сохранения «золотых виз». Программа выполнила свою задачу. При этом действие уже выданных документов продлят только в том случае, если иностранцы будут использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков, или сдавать ее в долгосрочную аренду. Цель меры – преодоление жилищного кризиса и «борьба со спекуляцией» на рынке недвижимости.

Лиссабон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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