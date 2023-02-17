Высокопоставленный представитель Пентагона по Китаю прибыл на Тайвань

Представитель Министерства обороны США прибыл в Тайбэй. Визит состоялся на фоне ухудшения американо-китайских отношений из-за аэростата КНР, сбитого над американской территорией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идет о Майкле Чейзе, который курирует вопросы, связанные с взаимодействием США и Китая в Пентагоне. Он первый высокопоставленный чиновник Минобороны США, посетивший остров после визита в 2019 году Хейно Клинка. До Клинка представители такого ранга не прибывали на Тайвань на протяжении 40 лет.

При этом официальных комментариев по поводу приезда Чейза Вашингтон не дает. Американские власти лишь в очередной раз заявили о непоколебимой поддержке Тайваня.

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен пытается провести переговоры со своим китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Тайбэй, Зоя Осколкова

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