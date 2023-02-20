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Понедельник, 20 февраля 2023, 10:57 мск

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В Новой Каледонии акула убила туриста на городском пляже

В Новой Каледонии акула напала на туриста на городском пляже. Мужчина погиб от полученных травм. Об этом сообщает телеканал 9News.

59-летний житель Австралии отдыхал на одном из пляжей в столице Новой Каледонии городе Нумеа. Мужчина отплыл к понтонам, находящимся в 150 метрах от берега, в этот момент на него напала акула.

Очевидцы и спасатели вытащили пострадавшего из воды и вызвали скорую помощь. Однако турист скончался от кровопотери спустя несколько минут после прибытия медиков.

Правоохранители эвакуировали туристов и местных жителей и закрыли пляжи в районе нападения. Отмечается, что это уже третий инцидент с акулами в Новой Каледонии с начала года.

Нумеа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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