В парке в Нью-Йорке выловили крокодила

В Нью-Йорке поймали крокодила, которого, предположительно, выпустили на волю жители. Об этом сообщает ABC News.

Животное заметили посетители в Проспект-парке, который находится в Бруклине. На тот момент температура воздуха была не выше 15 градусов, что существенно отличается от теплой среды обитания крокодилов на юго-востоке США.

Длина тела рептилии составляла чуть больше метра. Специалисты, которым передали животное, сообщили, что крокодил был в состоянии шока из-за переохлаждения и мог погибнуть. Сейчас он находится на реабилитации в зоопарке Бронкса.

Жителям Нью-Йорка еще раз напомнили о том, что общественные места не подходят для содержания подобных животных, выпуск на волю хищников может привести уничтожению местных видов и ухудшению качества воды.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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