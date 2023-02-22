На Мадагаскаре жертвами тропического шторма стали четыре человека

Тропический циклон Фредди обрушился на Мадагаскар. По последним данным, жертвами стихии стали четыре человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

В общей сложности в зоне шторма оказались более 16 тысяч человек, рассказали агентству в бюро по управлению рисками и катастрофами Мадагаскара (BNGRC). Ливни были не такими сильными как ожидалось, но шквальный ветер скрывал крыши с домов и валил деревья.

Из прибрежного города Мананджари были эвакуированы 8 тысяч местных жителей. Несколько регионов страны приостановили занятия в школах до конца недели.

По прогнозам синоптиков, циклон пройдет через Мозамбик и Зимбабве. По оценке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в зоне риска могут оказаться более двух миллионов человек.

Антананариву, Зоя Осколкова

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