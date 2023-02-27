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Понедельник, 27 февраля 2023, 10:56 мск

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В США трое подростков пострадали в перестрелке на похоронах своего друга

В США подростки открыли стрельбу во время похорон 15-летнего юноши, который был смертельно ранен в школе. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Сент-Поле. Мальчик погиб 10 февраля. В его смерти обвиняют другого 16-летнего ученика, который напал на ученика с ножом.

Когда церемония прощания подходила к концу, к собравшимся гостям подъехал автомобиль, из которого неизвестные открыли стрельбу, а затем скрылись. В результате пострадали трое подростков. Их ранения не опасны для жизни.

Машину нападавших вскоре нашли разбитой, двум подозреваемым удалось скрыться, одного задержали. При себе у преступника обнаружили модифицированный пистолет. Полиция пытается установить его причастность к произошедшему на похоронах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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