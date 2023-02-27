В Англии и Уэльсе повысили возраст вступления в брак

В Англии и Уэльсе повысили минимальный возраст, с которого можно сочетаться браком. Это должно защитить подростков от принудительных свадеб. Об этом сообщает правительство Великобритании.

Закон о повышении минимального брачного возраста в Англии и Уэльсе с 16 до 18 лет вступил в силу с сегодняшнего дня. «Теперь эксплуатация социально уязвимых детей путем организации их вступления в брак является незаконной и уголовно наказуемой при любых обстоятельствах, независимо от того, было это насильственно или нет», – говорится в сообщении британского кабмина.

Теперь детям не разрешат жениться даже при наличии согласия их родителей. При этом признанным виновными в организации детских браков грозит до семи лет лишения свободы.

Закон действует только в Англии и Уэльсе, тогда как в Шотландии и Северной Ирландии минимальный возраст вступления в брак по-прежнему составляет 16 лет с согласия родителей.

Лондон, Зоя Осколкова

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