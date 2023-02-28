СМИ уличили компанию Dow в экспорте сданной в переработку обуви

Американский нефтехимический гигант Dow Inc вместо переработки отправил ношенную обувь на продажу в Индонезию. Кроссовки сдавались как вторсырье по программе оборудования детских площадок в Сингапуре, пишет Reuters.

Компания Dow Inc и правительство Сингапура объявили о программе переработки кроссовок в покрытие для детских и спортивных площадок. Сотрудник агентства проследил путь 11 пар отданных в утиль кроссовок с помощью Bluetooth-трекера, спрятанного под стельку. И нашел свою обувь на блошином рынке на острове Бали.

Оказалось, обувь передали сингапурскому экспортеру подержанных товаров Yok Impex Pte Ltd. Десять пар кроссовок отвезли в Индонезию, где они разлетелись по мелким рынкам в разных частях архипелага. 11-ю пару кто-то забрал из корзины, в которой оставили вторсырье около жилого комплекса в Сингапуре.

В Dow провели собственное расследование и заявили, что Yok Impex должна была хранить обувь до переработки. За нарушение контракта фирму обещали исключить из программы и найти нового партнера. В Yok Impex сообщили, что будут работать в программе до конца годичного контракта.

Сингапур, Наталья Рязанова

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