В Восточной Азии начались военные учения с участием более 30 стран

Крупнейшие в Восточной Азии учения Cobra Gold стартовали в Таиланде. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В этом году в учениях принимают участие более 30 стран, в числе которых США, Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и Индонезия. Всего к маневрам привлекли около 10 тысяч человек – около 6 тысяч направили Соединенные Штаты.

«Cobra Gold помогает продвигать общие интересы, строить взаимодействие и служит демонстрацией нашей преданности нашим союзникам и партнерам в обеспечении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)», – сказал посол США в Таиланде Роберт Годек.

Китай, Индия и Австралия присоединились к учениям в ограниченном формате. Маневры Cobra Gold продлятся до 10 мая.

Бангкок, Зоя Осколкова

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