Армия Индии купит реактивные ранцы для патрулирования границы

Индийская армия закупает реактивные ранцы для патрулирования границы с воздуха. Об этом сообщает CNN.

Демонстрация реактивного ранца состоялась в воздушно-десантной школе индийской армии (AATS) в Агре. Производитель Gravity Industries показал возможности системы Jetpack, пролетев над водоемом, зданиями, а также вдоль дороги на высоте нескольких сантиметров.

Планируется, что армия Индии для начала закупит 48 реактивных ранцев по ускоренной процедуре. Их будут использовать для наблюдения и патрулирования в пограничных районах, включая границы с Китаем.

AATS обучает доставке материалов и транспортировке людей, а также проводит исследования и испытания переносимости по воздуху и десантирования различных типов оборудования.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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