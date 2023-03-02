В Аргентине произошла авария на атомной станции

Почти половина жителей Аргентины остались без электричества из-за аварии, которая произошла на высоковольтной ЛЭП. Кроме того, в окрестностях возник пожар и вышел из строя энергоблок АЭС «Атуча».

В Минэнерго страны подтвердили, что в энергосистеме зафиксировано сразу несколько сбоев, пишет La Nación. Электричество пропало более чем в 6 млн зданий. Около 20 млн человек, что составляет примерно 40% потребителей, остались без света в Буэнос-Айресе и нескольких провинциях.

АЭС «Атуча» находится на берегу реки Парана-де-лас-Пальмас в городе Лима, в 100 километрах от столицы. Это первая атомная электростанция в Латинской Америке. «Атуча» состоит из двух энергоблоков, при этом второй энергоблок с 2022 года находится на техническом обслуживании.

В Минэнерго добавили, что расследуют причины сбоев и работают над устранением неполадок. В компании Nucleoeléctrica Argentina, которая отвечает за эксплуатацию АЭС, сообщили, что восстановить работу станции смогут не раньше, чем через 48 часов.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

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