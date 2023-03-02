Во Вьетнаме избрали нового президента

Во Ван Тхыонг стал новым президентом Вьетнама. Соответствующее решение вынесли члены Национального собрания (однопалатный парламент) страны.

Во Ван Тхыонг является постоянным членом секретариата центрального комитета правящей Компартии Вьетнама. Он родился в 1970 году в провинции Виньлонг и закончил университет южного города Хошимина по специальности «марксистско-ленинская философия».

Внеочередной пленум центрального комитета Компартии Вьетнама состоялся 1 марта. Кандидатуру Тхыонга рекомендовала сама правящая партия.

Предыдущий президент Нгуен Суан Фука добровольно ушел в отставку. Он стал первым главой государства, который покинул пост по собственному желанию до окончания срока.

Ханой, Зоя Осколкова

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